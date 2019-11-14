Киев, , 11:16 — REGNUM Морские порты Украины в январе-октябре 2019 года обеспечили перевалку грузов в объеме 129,8 млн тонн.

Соответствующие данные 14 ноября обнародовала Администрация морских портов Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. перевалка выросла на 20%, а объемы обработки «главных драйверов» — зерна и руды — вообще увеличились более чем на треть.

Портовики объясняют, что положительная динамика достигнута из-за хороших урожаев зерна, высоких цен на руду на мировом рынке, а также из-за эффективного взаимодействия между АМПУ и стивидорными компаниями.

Также подчеркивается, что в число портов-лидеров по перевалке, демонстрирующих рост, впервые за последние 5 лет вернулся Мариуполь (главный город «украинской» части бывшей Донецкой области), где завершается масштабный проект по дноуглублению.

Среди украинских портов лидерами по перевалке по итогам 10 месяцев текущего года стали пять портов, которые обеспечили обработку более 90% всего объема грузов — Южный, Николаев, Черноморск, Одесса и Мариуполь.

ИА REGNUM напоминает, что новое правительство Украины ранее заявило о готовности в следующем году предложить концессионные проекты по управлению морскими портами страны в Одессе, Мариуполе, Бердянске и Черноморске.

До конца декабря проводится тендер по передаче в концессию украинских портов «Ольвия» и «Херсон». Нынешние власти не комментируют, как идет этот процесс, но в предыдущем правительстве заявили, что поступило более двадцати заявок от «мощных» иностранных и украинских компаний.