Павлодар, Казахстан, , 11:52 — REGNUM Объем инвестиций в экономику Павлодарской области по итогам первых десяти месяцев 2019 года составил 352 млрд тенге ($906 млн), что на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 14 ноября заявил аким (глава) Павлодарской области Булат Бакауов, сообщает издание «Курсив».

По его словам, доля частных инвестиций составляет 75%. Он отметил, что в ближайшие четыре года планируется реализовать 13 новых проектов, в том числе построить завод по производству технического кремния, а также заводы по производству сахара и крахмала.

Бакауов добавил, что производство продукции в сфере промышленности за отчетный период составило 1,6 трлн тенге ($4,12 млн), что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что ежегодный объем иностранных инвестиций в экономику республики должен достичь $34 млрд, что на 41,7% больше, чем в 2018 году.

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