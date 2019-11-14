Москва, , 10:53 — REGNUM Институциональные проблемы сдерживают приток китайских инвестиций в российскую экономику. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил торгово-экономический советник посольства КНР в России Ли Цзинюань на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Нам нужно оптимизировать бизнес-среду. Я работаю в России и многие китайские компании мне говорят, что когда инвестируют в Россию, то сталкиваются с большим спектром проблем: не могут получить гарантии и так далее. Сейчас Си Цзиньпин и Путин пытаются наладить эту бизнес-среду, чтобы инвесторы не сталкивались с теми проблемами, с которыми сталкивались до сих пор. Этот инвестиционный климат нужно постоянно улучшать», — заявил Цзинюань.

Китай особенно заинтересован в российской говядина и свинина, отметил он.

«Продукты из них смогут выйти в полном масштабе на китайский рынок. Нам нужна модель сотрудничества, которая позволит поощрять развитие именно в этой области. Это не только купля и продажа, но мы должна развивать производство, инвестировать», — подчеркнул Цзинюань.

По его словам, Китай и Россия также должны усилить сотрудничество в области фитосанитарного и гигиенического контроля, хотя в этой сфере, отметил он, уже наблюдаются значительные успехи.

В настоящее время оборот российской молочной и мясной продукции в Китае достиг 3 млрд долларов, добавил Цзинюань.