Нефтекумск, Ставропольский край, , 09:53 — REGNUM Цех по производству макаронных изделий из твердых сортов пшеницы открылся в селе Ачикулак в Нефтекумском городском округе Ставрополья. Стоимость инвестиционного проекта составила 33 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности.

Инвестором проекта выступило ООО «Агрофирма Киц». В настоящее время налажен выпуск более восьми видов макаронных изделий в упаковке весом от 10 кг. В дальнейшем также планируется выпускать продукцию в упаковке по 450 г и 1000 г. Реализовывать продукцию планируется на территории региона.

По данным пресс-службы, благодаря реализации инвестпроекта создано 15 рабочих мест.

Читайте также: На Ставрополье создадут крупнейший в РФ комплекс по производству баранины

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье также планируется создать комплекс по производству баранины, который обещает стать крупнейшим в России. Мощность будущего предприятия, по данным властей, составит более 25 тонн мяса в сутки.