Ставрополь, , 08:55 — REGNUM Крупнейший в России комплекс по производству баранины планируется создать на Ставрополье с участием группы компаний «Дамате». Мощность будущего предприятия должна составить более 25 тонн мяса в сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края по итогам рабочего совещания в правительстве региона.

Овцы Riala

Министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников доложил, что в край завезено 134 головы племенных овец семи пород зарубежной селекции. Их направят в племенные животноводческие хозяйства для формирования нового поголовья. Всего в проекте будет задействовано около 20 племенных организаций региона.

Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул, что производство баранины — это один из важнейших проектов для агропромышленного комплекса Ставрополья. Ожидается, что он даст «значительный импульс развитию животноводства» и позволит создать в сельском хозяйстве около 30 тыс. новых рабочих мест с учетом всех задействованных в работе животноводческих точек и смежных предприятий.

По данным пресс-службы, с начала 2019 года в Ставропольском крае произведено 19 тыс. тонн баранины, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С реализацией указанного проекта производство должно вырасти более чем на 10 тыс. тонн.

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