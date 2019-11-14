Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 13 ноября завершились ростом на 0,87%. Рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику. В ходе европейской сессии цена на Brent снижалась до уровня 61,19, с которого она восстановилась до 62,70 (+2,4%), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть подорожала на заявлениях ОПЕК, что картель не видит признаков глобальной рецессии в США. Также поддержку нефтяному рынку оказали комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и отчет Американского института нефти.

Пауэлл положительно высказался относительно состояния американской экономики.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), за неделю (1—8 ноября) запасы нефти снизились на 0,5 млн баррелей (прогноз был +1,5 млн). Запасы бензина увеличились на 2,3 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 0,8 млн баррелей.

Сегодня, 14 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Рост сдерживается слабой китайской статистикой. Розничные продажи и промышленное производство в Китае за октябрь показали сильное снижение. Влияние на экономику оказала торговая война с США.

Цена находится у сопротивления $62,85. Покупателям нужно приложить силы, чтобы переместиться на уровень $64,70.

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