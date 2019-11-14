Курган, , 07:15 — REGNUM Правительство Курганской области безуспешно пытается продать имущество. Торги, намеченные на 13 ноября 2019 года, прошли безрезультатно, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правовой информации.

Не были проданы 49% правительственной доли в АО «Курганфармация», хотя предприятие по итогам первого полугодия 2019 года сработало с прибылью более 25 млн рублей.

Не состоялись аукционы по продаже 49% правительственной доли четырёх дорожно-строительных компаниях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Курганской области пока безуспешно пытается продать акции «Газпром газораспределение Курган» даже вдвое снизив стоимость лота.

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Отметим, что департамент имущественных и земельных отношений Зауралья выставил на продажу госактивы для погашения госдолга в 16,6 млрд рублей.

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