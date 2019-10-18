Курган, , 18:48 — REGNUM Правительство Курганской области не нашло покупателей на дорогие акции «дочки» ПАО «Газпром» — «Газпром газораспределение Курган». Сейчас объявлены повторные торги т стоимость лота подешевела в два раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правовой информации.

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выставил на продажу принадлежащий региональным властям актив — 25% акций «Газпром газораспределение Курган». На 15 октября 2019 года были намечены торги, где стоимость пакета акций составляла 68,8 млн рублей. Сейчас цена лота понизилась до 29, 15 млн рублей.

Отметим, что департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выставил на продажу госактивы для погашения госдолга в 16,6 млрд рублей.

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