Москва, , 04:59 — REGNUM Соглашение о создании в Москве в 2020 году Евразийского регионального центра Нового банка развития (НБР) между Правительством России и руководством НБР подписали 13 ноября глава НБР Кундапур Каматх и заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак на закрытии бизнес-форума БРИКС.

До открытия в Москве еще один офис НБР появится в Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября президент ЮАР Сирил Рамафорса на закрытии Делового форума БРИКС призвал страны-участницы организации развивать бизнес, а Африке.

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