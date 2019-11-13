Якутск, , 04:42 — REGNUM В Госсобрании Якутии состоялся круглый стол, на котором народные депутаты, представители правительства республики и профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований и председатели районных советов депутатов, руководители учреждений здравоохранения, общественность обсудили основные проблемы оптимизации здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Госсобрание Якутии Пресс-служба Ил Тумэна

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Открывая работу круглого стола, председатель Госсобрания Пётр Гоголев призвал собравшихся активно высказываться по теме медицины и здравоохранения в Якутии.

Оказанием помощи в первичном звене в республике занимаются 445 медицинских организаций, в которых работает 2 515 врачей. Норматив обеспеченности медицинским персоналом в Якутии составляет 23,6, когда как по России показатель не выше 19. В регионе также самый высокий процент заработной платы врачей. 83% расходов бюджета отраслевого министерства идёт на повышение заработной платы.

Разговор круглого стола начался с выступлений председателей районных советов Амгинского, Усть-Алданского, Анабарского национального (долгано-эвенкийского), Момского, Верхоянского улусов и главы Усть-Янского улуса, присоединившихся к работе в режиме видеоконференцсвязи. Они рассказали о том, с какими трудностями сталкиваются районы Якутии в ходе внедрения процесса упорядочения сети учреждений здравоохранения и повышения качества предоставляемых услуг на местах.

Председатель улусного Совета депутатов Амгинского района Софья Александрова сообщила, что в рамках данного процесса в сфере здравоохранения Амгинского района без работы останутся 44 человека, будет сокращено 12 вакантных должностей.

«Сокращение штатных должностей в первичном звене здравоохранения не должно сказываться на качестве оказания медпомощи населению», — подчеркнула она.

Для улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи в первичном звене в Амгинском районе предлагают сохранить во всех населениях республики лечебно-профилактические учреждения с штатными единицами, открыть в амбулаториях койки дневного пребывания, усилить профилактическую работу с оплатой из средств обязательного медицинского страхования, включить в программу госгарантий оказание медицинской помощи в форме стационара на дому, а также организовать реабилитационный центр для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию на базе закрывающихся повсеместно детских тубдиспансеров.

Как сообщила ее коллега, председатель улусного Совета депутатов Ульяна Попова, в Сунтарском улусе под сокращение попадают 97 человек. Она отметила, что, оставшись без работы, люди начнут массово уезжать и села опустеют.

В качестве примера депутат привела опыт Эльгяйского наслега, где в 2016 году был ликвидирован дом для престарелых, что повлекло сокращение 40 человек. В результате, за последние 4 года в наслеге наблюдается сильный отток населения. Свыше 100 человек выехали в Якутск и в другие районы. В этот раз под сокращение в Эльгяе попадут ещё 18 человек.

«Предстоящие увольнения несут социальную напряженность среди населения, многие семьи останутся без средств для проживания, поэтому необходимо проводить работу поэтапно: начать с сокращения вакантных штатов, на следующий год оптимизировать работников пенсионного возраста, а затем согласно плану — остальных специалистов, чтобы дать муниципалитетам время на их трудоустройство», — предложила она.

В Момском районе планируется закрытие туберкулезного диспансера, которое повлечет сокращение 15 штатных единиц, без работы останутся 4 человека. С закрытием тубдиспансера перестанет работать и котельная, которая помимо этого отапливает один жилой частный дом. «Что будет со штатами ГУП «ЖКХ РС (Я)», работающими в котельной, и с двумя пенсионерами, которые живут в этом доме? Нужно отложить вопрос до закрытия отопительного сезона», — считает Серафим Мараказов, председатель районного Совета депутатов Момского улуса. Также он сказал о необходимости строительства трех ФАПов, врачебной амбулатории в ряде населенных пунктов района.

Главврач Булунской ЦРБ Алла Андреева подчеркнула, что к Арктике нужен особый подход. Она сказала о необходимости поддержки врачей, которые работают на одном месте более 30, 40 лет. Такие люди есть, но их мало. Им надо ввести привилегии, считает главврач. В Булунском районе с советских времен нет ни одного строительства объектов здравоохранения, тогда как население района за счет военных с семьями ежегодно увеличивается.

Как сообщил главврач Чурапчинской ЦРБ им. П. Н. Сокольникова Артем Ксенофонтов, в их районе под реорганизацию подпадают 10 участковых больниц. Полностью закрывается детский туберкулезный санаторий. Сократится 68−75 штатных единиц, без работы останутся 62 человека. В связи с этим, главврач предложил перепрофилировать Амгинский противотуберкулезный детский санаторий в межрайонный реабилитационный центр, и обучить оставшихся без работы специалистов с последующим трудоустройством.

В Якутске, в свою очередь, встал вопрос о закрытии Детской городской больницы. И.о. главного врача Мария Говорова предложила создать на базе медучреждения Центр медицинской реабилитации для детей. В его составе предусмотреть наличие стационаров дневного, круглосуточного пребывания и клинико-диагностического отделения, а также разработать единую систему маршрутизации по медреабилитации детского населения в соответствии с имеющимися нормативными правовыми актами.

Председатель Якутской республиканской общественной организации профсоюзов работников здравоохранения Людмила Корнилова тезисно подчеркнула ряд моментов, обозначив тему модернизации первичного звена очень острой и чувствительной для населения.

«К оптимизации надо подходить индивидуально, исходя из специфики и территориального положения. Среди прочего персонала много представителей социально незащищенных слоев населения, пожилых людей, матерей-одиночек, многодетных. Надо внимательно отнестись к решению вопроса и еще раз рассмотреть схему размещения объектов здравоохранения».

Министр здравоохранения Якутии Елена Борисова ответила на ряд поступивших вопросов. Она подчеркнула, что Правительством РФ начата работа по изменению федерального законодательства. При этом она отметила, что работа, начатая руководством республики с конца 2018 года, оказалась актуальной и совпала с основными приоритетами федеральной программы модернизации здравоохранения. Это обеспечение доступной качественной медицинской помощью, создание системы медицинских организаций на основе потребностей населения с учетом территориальных, климатических и других особенностей.

«Мы не можем говорить о надлежащем материально-техническом, лекарственном обеспечении, так как огромный объем средств ежегодно направляется на повышение заработной платы. При этом качественные показатели, в том числе удовлетворенность доступностью медицинской помощи у населения республики остаются крайне низкими. И сегодня, как раз-таки в рамках программы модернизации здравоохранения в Российской Федерации, говорится о правильном подходе к строению самой системы построения первичной медицинской помощи. Мы проводили большую аналитическую работу не только в штатном расписании, но и в материально-технической базе. За 9 месяцев 2019 года в Якутии стало на 26 штатных единиц больше врачей первичного звена. Мы наращиваем фонд врачей. Благодаря проведенной работе, мы сегодня максимально готовы для вхождения в программу модернизации первичного звена», — говорит Елена Борисова.

Министр здравоохранения республики подчеркнула, что ни одна врачебная организация в регионе не закрыта:

«Преобразовываем, потому что нет понятия «участковая больница» в законодательстве. Поэтому, чтобы принимать участие в федеральной программе, создаем ФАПы — филиалы центральных районных больниц с круглосуточными койками, либо врачебные амбулатории с дневным стационаром».

Народные депутаты республики Виктор Губарев, Елена Голомарева, Андрей Находкин, Мария Христофорова, Феодосия Габышева, Сулустаана Мыраан, Алексей Еремеев, Юрий Николаев, Алена Атласова, Павел Ксенофонтов, Михаил Гуляев задали Елене Борисовой и членам правительства ряд вопросов, касающихся объёмов финансирования, прогнозных показателей штатных единиц по районам, населённым пунктам, количества попадающих под сокращение их последующего трудоустройства, чтобы обрисовать наиболее полную картину и масштабы модернизации. Как проводимая работа отразится на социально-экономическом развитии региона?

Министр предложила вынести на отдельное рассмотрение парламента Якутии проблемы фтизиатрии и лекарственного обеспечения. Её инициатива была поддержана. Отвечая на вопросы депутатов, она сообщила, что не хватает ещё порядка 2,5 млрд рублей для достижения всех поставленных задач.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров поблагодарил участников круглого стола за активное участие, конструктивный диалог.

«Вопрос очень актуальный, важный. В первую очередь, надо просчитать количество сокращаемых штатов и возможность их перепрофилирования», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что работа по данной теме будет вестись дальше, попросил направить предложения в профильный комитет парламента.

Подводя итоги круглого стола, спикер парламента Якутии Петр Гоголев одобрил совмещенный вместе с «муниципальным часом» формат работы, впервые апробированный в ходе круглого стола, когда председатели районных советов и главы районов через видеоконференцсвязь делились своей информацией.

Также председатель сообщил, что Государственное Собрание обращает пристальное внимание на вопросы здравоохранения, и дальше будет разрабатывать данную тему в соответствии с последовательностью работы парламента Якутии.

Пётр Гоголев «Круглый стол — экспертная площадка, где ставятся постановочные вопросы. Далее последует правительственный час, а затем парламентские слушания. Решение любой проблемы должно иметь системный и комплексный характер, а информация быть доступной и прозрачной для населения».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября Государственное Собрание Якутии проводило открытые слушания по обсуждению законопроекта бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.