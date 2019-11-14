Южно-Сахалинск, , 04:37 — REGNUM В Сахалинской области завершается процесс передачи земель Минобороны РФ в собственность региона, начатый в 2017 году. Всего области будет передано 38 участков. Речь идёт о тысячах кв. метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На землях власти области планируют реализовывать инвестиционные проекты, создавать спортивную инфраструктуру. На данный момент подписано рамочное соглашение. По каждому участку идёт процесс передачи собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые соглашение о передаче земель Минобороны в собственность Сахалинской области было достигнуто в 2017 году. Договоренность о передаче 7 тыс. кв. метров земель была достигнута в июле 2017 года в ходе встречи тогда губернатора Сахалина Олега Кожемяко и первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.