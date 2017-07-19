«Невероятно, но факт»: власти Сахалина добились передачи земель Минобороны

Южно-Сахалинск, , 06:49 — REGNUM Правительство Сахалинской области добилось передачи неиспользуемых военными земель в собственность муниципалитетов. Речь идет о тысячах гектаров, которые островные власти намерены использовать под жилищное строительство, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Минобороны препятствует развитию свободного порта Ванино?

Договоренность о передаче 7 тыс. кв. метров земли в островной столице была достигнута в ходе встречи губернатора Сахалина Олега Кожемяко и первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.

На освободившихся землях планируется строить жилье, в том числе — для переселенцев из аварийного жилфонда.

Немногим ранее передать гражданским не используемые земли согласилось командование Восточного военного округа. Речь о 12 участках в границах Южно-Сахалинска, Долинского, Курильского и Южно-Курильского округов.

Читайте также: Пока раздают бесплатные гектары, фермеры бьются за брошенные земли военных

Как сообщало ИА REGNUM, десятилетиями не используемые, но не передаваемые по непонятным причинам гражданским земли Миноброны стали камнем преткновения для реализации важнейших инфраструктурных проектов не только на Сахалине — от невозможности решить этот вопрос страдают и другие регионы ДФО. В частности, в свободном порту Ванино Хабаровского края «тормозят» масштабные инвестиционные проекты — удобные для их реализации участки числятся за военными. Старейшее в регионе рыбопромысловое предприятие «Артель 50 лет Октября», более года не могло приступить к строительству рыборазводного завода — часть земли принадлежит Минобороны. Вопрос с передачей Артели заросших бурьяном земель, на которых ничего нет, решить так и не удалось. Компания вынуждена была искать другой участок, теперь землю оформляют документально.

Длительные, многолетние согласования передачи земель от военных не смогли решить и в соседней Советской Гавани. Там на землях Миноброны должна была создаваться Портовая особая экономическая зона. Но военные «уперлись» и проект «ПОЭЗ Советская Гавань» был закрыт, так и не начавшись. В сентябре правительство РФ планирует расширить режим свободного порта и на Советскую Гавань. Не получится ли, что и этот проект не сможет преодолеть сопротивление Миноброны?