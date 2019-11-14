Бразилиа, , 03:42 — REGNUM Страны БРИКС должны использовать возможности Африки для развития бизнеса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафорса на закрытии Делового форума БРИКС.

Сирил Рамафоса GovernmentZA

Говоря о возможностях Африки, Рамафорса отметил, что по прогнозам к 2030 году уровень потребительских расходов на континенте составит 2,5 трлн долларов, а к 2050 году население вырастет до 2,5 млрд человек.

Он добавил, что современных условиях африканские страны нуждаются в партнерах. По словам президента ЮАР, государства БРИКС вполне способны подключиться к созданию инфраструктуры и производств в Африке, а также участвовать в обмене знаниями.

Лидер ЮАР напомнил, что власти Южной Африки уделяют пристальное внимание визовому режиму для привлечения квалифицированных специалистов в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на закрытии Делового форума БРИКС Владимир Путин предложил государствам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома.

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