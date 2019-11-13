Рим, , 20:07 — REGNUM Предусмотренные правительством Италии новые регламенты в части уборки школ могут поставить под угрозу существование 16 тысяч рабочих мест, передает Il Messaggero в среду, 13 ноября, со ссылкой на данные профильных ассоциаций.

Правительство намерено отказаться от привлечения «сторонних» компаний для выполнения этих услуг, но это, по мнению участников рынка, анахронизм, который не приведет ни к чему хорошему, потому что сотрудники самих образовательных учреждений выполнять эту работу не смогут.

Представители профильных компаний предлагают правительству вернуться к переговорам.