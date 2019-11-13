Пекин, , 19:15 — REGNUM В Китае расширяются масштабы борьбы с отмыванием денег и другими преступлениями коррупционной направленности в сфере финансов, сообщает 13 ноября Синьхуа, указывая на штрафы, выписанные финансовым институтам за нарушения соответствующих положений Народным банком Китая (НБК).

В сообщении отмечается, что регулятор оштрафовал банки на общую сумму в 166 млн юаней (почти 14 млн долларов), что более, чем на 50% превышает прошлогодние показатели. При этом филиалы НБК выставили нарушителям штрафов ещё на сумму свыше 23 млн юаней.

Жёсткая борьба с отмыванием денег финансовыми институтами и учреждениями в Китае развернулась после принятия в 2007 году закона по борьбе с этой разновидностью нарушений финансового законодательства. В результате, как отмечается в циркуляре НБК, в стране значительно улучшилось качество контроля в сфере ценных бумаг, страхования и других областях финансовой деятельности.

В 2018 году в этих целях также были приняты дополнительные меры в виде регулярного составления и публикации НБК рейтингов финансовых институтов по борьбе с отмыванием денег.