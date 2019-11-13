Москва, , 17:50 — REGNUM Минэкономразвития ожидает сохранения темпов роста российской экономики в конце 2019 года на уровне показателя III квартала. Об этом говорится в распространённом 13 ноября комментарии ведомства.

Ранее сегодня Росстат сообщил, что рост ВВП страны в III квартале, по предварительной оценке составил 1,7% в годовом выражении после 0,9% во II квартале и 0,5% — в I квартале.

Это оказалось ниже данных Минэкономразвития, которое ранее оценило рост ВВП в III квартале в 1,9%.

«В IV квартале ожидается сохранение темпов роста экономики приблизительно на уровне III квартала, что соответствует прогнозу Минэкономразвития по росту ВВП в 2019 году в 1,3%», — говорится в сообщении.

В министерстве ожидают, что поддержку экономическому росту до конца года будет оказывать расширение кредитного предложения. Это будет происходить в первую очередь за счёт операций государственного сектора — догоняющего роста расходов федерального бюджета и операций Банка России по покупке активов на валютном рынке сверх бюджетного правила.

Вместе с тем в Минэкономразвития констатируют, что увеличение кредитного предложения по бюджетному каналу «носит временный характер и имеет ограниченный потенциал для стимулирования экономической активности».

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