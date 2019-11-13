Варшава, , 17:10 — REGNUM 13 ноября в Варшаве столичные власти провели пресс-конференцию. В ходе неё, в частности, была затронута тема столичного бюджета — его доходов и расходов. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia Fakty.

В ходе конференции мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что поступления в столичный бюджет снизятся на 810 миллионов злотых (13,4 млрд руб.) вследствие снижения ставки налога на доходы физических лиц с 18% до 17%, освобождения от налога на доходы физических лиц лиц младше 26 лет, а также уменьшения размеров взносов в Управление социального страхования (министерства труда и социальной политики Республики Польша).

Кроме того, на пресс-конференции был представлен план расходов бюджета Варшавы на 2020 г. Самые крупные траты будут на образование (4,8 млрд злотых, или 79 млрд руб.), транспорт (3,6 млрд злотых) и медицину (2,1 млрд злотых).