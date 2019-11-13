Москва, , 14:08 — REGNUM По ряду национальных проектов, в частности по развитию цифровой экономики, была изменена структура финансирования, однако недостающие ресурсы должны быть скомпенсированы в будущих периодах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается уменьшения отдельных национальных проектов, предположим, «цифра», то там связано со следующим: мы часть расходов в связи с тем, что, мы видим, будет возможность перераспределить часть ресурсов в текущем году, направлена была на финансирование так называемого «второго мультиплекса» — более 7 млрд рублей на эти цели были направлены», — заявил Силуанов.

«Часть этих денег перераспределена на другие цели. Но общий объём ресурсов в течение хода реализации национального проекта — он, я думаю, будет восстановлен. Мы с учётом хода его реализации сможем всегда добавить денег для того, чтобы все мероприятия, которые там заложены, были обеспечены необходимыми ресурсами», — пояснил министр.