Москва, , 14:50 — REGNUM Проект поправок к федеральному бюджету на текущий 2019 год Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Новые параметры госсметы рассчитаны на основе пересмотренного прогноза Минэкономразвития. Так, в частности, инфляция по итогам 2019 года должна составить 3,8%, а не 4,3% как предполагалось ранее.

В части прогноза доходов Минфин возвращается к значениям, которые ожидал в начале года. Так, в госказну по итогам 2019 года должно поступить 19,970 трлн рублей, а не 20,175 трлн рублей, как Минфин предполагал весной.

Расходы по итогам 2019 года составят 18,489 трлн рублей, что на 195 млрд рублей выше, чем правительство рассчитывало потратить ранее.

В связи с этим, госказна по итогам 2019 года все еще будет оставаться в профиците — поступление доходов в бюджет страны превысит траты из него. Так, профицит составит 1,481 трлн рублей или 1,4% от ВВП. За счет снижения доходов и увеличения расходов профицит окажется меньше, чем Минфин предполагал ранее — в сегодняшнем варианте госсметы правительство ожидало, что доходы превысят расходы на 1,7%ВВП или 1,881 трлн рублей.