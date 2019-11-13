Пекин, , 08:45 — REGNUM Оптовые цены на свинину в Китае упали на 1,9% за прошедшую неделю, завершившуюся 10 ноября относительно предшествующей недели до отметки 51,31 юаня (около $7,33) за килограмм, сообщили в Министерстве коммерции КНР.

Однако, оптовые цены на говядину выросли на 1,5% до 67,74 юаней за килограмм, в то время как оптовые цены на баранину увеличились на 0,6% до уровня 63,41 юаня за килограмм. Общие рыночные цены на пищевую сельскохозяйственную продукцию в Китае упали на 0,6% за указанный период, в то время как цены на средства производства выросли на 0,2%.

Напомним, что в последние месяцы в Китае сильно взлетели цены на свинину из-за африканской чумы свиней.

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