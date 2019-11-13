Владивосток, , 06:51 — REGNUM Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина представила депутатам Заксобрания главный финансовый документ Приморья на 2020−2022 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Основные параметры бюджета следующие: доходная часть — 124 млрд рублей, расходная — 129 млрд рублей. Дефицит составляет 4,8 млрд рублей, но он защищен — источниками его покрытия станут остатки средств, которые будут складываться на начало года.

Щербина отметила, что все основные расходы, сформированные в текущем году, а также принятые краевые законы обеспечены финансовыми ресурсами.

«Ко второму чтению мы будем корректировать документ и рассматривать все предложения, которые к нам поступили: от депутатов, фракций, жителей, органов исполнительной власти и, конечно, будем с вами обсуждать конкретные вопросы в последующих чтениях», — обратилась она к депутатам.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты думы Владивостока рассматривают городской бюджет на 2020 год, который предполагается принять с профицитом.