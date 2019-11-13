Владивосток, , 03:49 — REGNUM Бюджет Владивостока на 2020 год предполагается сверстать с профицитом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Думы города.

Читайте также: 13 млрд рублей получит Приморье на обустройство социальной инфраструктуры

На 2020 год доходы бюджета составят 16,39 млрд рублей, расходы — 16,33 млрд рублей. Профицит городского бюджета составит 55 млн рублей. В сравнении с бюджетом на 2019 год доходы снижены на 4,99 млрд рублей за счёт снижения объёма межбюджетных трансфертов на 4,78 млрд рублей, налоговых и неналоговых доходов на 207,8 млн рублей. Общая сумма субсидий в бюджет Владивостока от других бюджетов бюджетной системы России прогнозируется в объёме 6,96 млрд рублей.

В расходной части городского бюджета на 2020 год приоритет получили такие отрасли, как образование — 56,19%, национальная экономика — 14,18%, общегосударственные вопросы — 13,17% и жилищно-коммунальное хозяйство — 8,49%.

Как сообщало ИА REGNUM, на обустройство социальной инфраструктуры Приморье получит 13 млрд рублей, которые будут распределены по муниципалитетам в рамках региональных программ.