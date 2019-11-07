Якутск, , 08:45 — REGNUM Массовыми и конструктивными оказались публичные слушания, которые 6 ноября проводило Государственное собрание Якутии. Собравшиеся обсуждали законопроект бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В числе инициаторов открытого парламента выступили председатель Госсобрания Петр Гоголев и председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

«Новый формат работы — дискуссионная площадка «Открытый парламент» — оказался удачным, и мы решили продолжить эту работу. Мы планируем в течение всего созыва придерживаться принципа открытости.

У народных депутатов Якутии есть определенные вопросы к внесённому проекту бюджета, беспокоят некоторые цифры. Мы видим, что по сравнению с 2018 годом, например, по налоговым доходам есть увеличение, а по неналоговым доходам — снижение. Во время последнего пленарного заседания парламента, в ходе корректировки бюджета, мы говорили о недополученных доходах. Это нужно обсуждать, об этом нужно говорить», — сказал председатель Петр Гоголев.

Спикер правительства Якутии Владимир Солодов добавил, что публичные слушания по проекту бюджета проходят в режиме нулевого чтения:

«Это важный и правильный формат. Чем более мы будем открытыми к нашим гражданам и к журналистам, которые транслируют запросы населения, тем более будет понятна политика, и тем большую поддержку мы будем иметь».

Владимир Солодов подчеркнул, что бюджет-2020 сохраняет социальную направленность. В общей сложности 145 млрд рублей составляют социальные расходы, это 80% расходов госбюджета республики.

Как сообщил министр финансов Валерий Жондоров, за основу формирования предельных базовых бюджетных ассигнований госбюджета на 2020 и 2021 годы приняты объемы, утвержденные законом «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на 2022 год — на уровне 2021 года.

Основные параметры госбюджета Якутии составят: по доходам — 179 млрд 333 млн рублей в 2020 году, 187 млрд 242 млн рублей в 2021 году и 175 млрд 872 млн рублей в 2022 году; по расходам — 180 млрд 331 млн рублей, 188 млрд 240 млн рублей и 176 млрд 871 млн рублей соответственно. Дефицит планируется на уровне 998 млн рублей на три года.

Прогнозируемый объём государственного долга республики и объём рыночных заимствований в 2020—2022 годах будет находиться в рамках ограничений, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Валерий Жондоров сообщил, что параметры государственного бюджета Республики Саха (Якутия) сформированы по 26 государственным программам, направленным на достижение шести стратегических целей и непрограммной части.

«Одной из ключевых задач правительства Якутии на ближайшие годы является эффективная реализация национальных проектов согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Из 78 федеральных проектов Республика Саха (Якутия) реализует 52 региональных проекта», — сказал министр.

Объём Инвестиционной программы составит порядка 22 млрд в 2020 году, 24 млрд рублей — в 2021 году.

В качестве экспертов при обсуждении главного финансового документа Якутии выступили профессор, член Общественного совета при Минфине Якутии, доктор экономических наук Туйара Гаврильева, советник ректора СВФУ, кандидат экономических наук Валентина Кондратьева, директор Якутского филиала АО «Россельхозбанк», народный депутат республики V созыва Василий Тимофеев, директор Финансово-экономического института СВФУ, кандидат экономических наук Анна Набережная.

Студент юридического факультета СВФУ Армен Казарян задал вопрос о компенсациях для обманутых дольщиков. Председатель районного совета депутатов Сунтарского улуса Ульяна Попова спросила о методике расчета оплаты проезда в отпуск. Сколько будет составлять субсидия и закупочная цена за 1 литр молока в 2020 году и какие меры господдержки для личных подсобных хозяйств будут предприняты в целях сохранения поголовья скота и лошадей, поинтересовалась председатель районного совета депутатов Амгинского улуса Софья Александрова. Также вопросы задали народный депутат Якутии Валерий Лютый, глава Момского улуса Иван Павлов, председатель Нюрбинского районного совета депутатов Сергей Евсеев, председатель Молодежного парламента при Госсобрании (Ил Тумэн) Алексей Иннокентьев и другие.

Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев обратил внимание на два вопроса. Речь идет о субсидировании коммунальных объектов и финансировании госпрограммы по развитию Арктики.

Завершая публичные слушания, Петр Гоголев предупредил членов правительства, что при обсуждении законопроекта о госбюджете на пленарном заседании парламента народные депутаты будут задавать острые вопросы.

Говоря об Инвестпрограмме, спикер попросил обратить внимание на строительство, ремонт или реконструкцию объектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Он также предложил кабинету министров раскрыть информацию о той работе, которая ведется по участию республики в федеральных программах. Петр Гоголев также подчеркнул, что парламент будет добиваться увеличения субсидии и цены на молоко, увеличения объемов финансирования программы «Дороги Арктики».