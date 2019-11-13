Магадан, Магаданская область, , 03:09 — REGNUM Директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что нужно поощрять выезд коренного населения с дальневосточных регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению экономиста, содержать северные территории гораздо затратнее, чем регионы Центральной России.

«Я считаю, что будет правильно, наоборот, поощрять эмиграцию с Дальнего Востока, потому что поддержание социальной инфраструктуры где-нибудь в Магадане и во Владимирской области — это две совершенно разные суммы. То есть, на единицу населения на Дальнем Востоке государство тратит принципиально больше, чем в Центральной России. И это непроизводительные расходы.

Зачем там держать людей, которые просто там живут и что-то там стоят местным бюджетам и федеральным бюджетам? Надо оставить ровно то количество людей, которое необходимо для обслуживания предприятий, для работы в сельском хозяйстве, на рудниках, железных дорогах и шахтах. А лишних людей надо оттуда просто вывозить», — прокомментировал Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва» инициативу вернуть прежний пенсионный возраст дальневосточникам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме обсуждается предложение по снижению пенсионного возраста жителям Дальнего Востока. Эксперты расходятся во мнении, одни считают возврат нецелесообразным, другие поддерживают инициативу.

В Италии 200 тыс. человек пожелали выйти на пенсию досрочно. В 2018 году пенсионный возраст был снижен с 67 до 62 лет.