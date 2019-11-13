Рига, , 00:01 — REGNUM На 5,9% вырос объём строительных работ в Латвии в III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом, написал портал Dienas Business.

Центральное Статистическое Управление (ЦСУ) Латвии опубликовало новые данные о том, объёмы строительных работ при возведении зданий выросли на 11,7%, инженерных коммуникаций на 2,1%. На 3% наблюдался рост в сегменте строительства железнодорожных объектов и гидротехнических сооружений. На 4,6% упал объём строительных работ, связанных с городской инфраструктурой.

За этот период было выдано 1023 разрешения на строительство жилых домов, капитальный ремонт, реставрацию и реконструкцию. Речь идёт об объектах с общей площадью 215 тыс квадратных метров, в том числе новостроек на 147 тыс.

Выдано 500 разрешений на строительство, ремонт и реконструкцию нежилых помещений общей площадью 259 тыс квадратных метров. 80 разрешений на строительство и реконструкцию производственных и складских помещений, площадью 110 тыс квадратных метров.