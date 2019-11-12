Москва, , 23:55 — REGNUM Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев встретился с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном ведомстве.

В ходе встречи было отмечено, что несмотря на действующий на территории региона режим ЧС урожайность зерновых по сравнению с прошлым годом на 11 ноября выросла с 18,8 ц с гектара до 24,5 ц с гектара или более чем на треть. По ряду сельскозяйственных товаров, в частности по картофелю, молоку и мясу, регион полностью обеспечивает свои потребности.

Кроме того, за девять месяцев на 5,7% выросло в Удмуртии производство мяса и птицы в живом весе — до 107,5 тыс. тонн, а также производство молока — на 5,2% или до 637,5 тыс. тонн.

Стороны обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере АПК в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы Удмуртии говорил, что объем средств господдержки, которые будут доведены до сельхозпроизводителей республики, в следующем году не снизится, по сравнению с финансированием программ АПК текущего года, и составит более 2 млрд рублей. Будет выделено 1,179 млрд рублей за счет средств федерального бюджета и 980 млн рублей — из бюджета региона.