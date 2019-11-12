Рим, , 23:27 — REGNUM Вопрос о национализации металлургического предприятия в Таранто не стоит на повестке дня, заявил во вторник, 12 ноября, министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери.

Власти намерены продолжать переговоры с собственником предприятия и добиваться устойчивой работы завода, отметил министр.

Ранее целый ряд экспертов призвали правительство национализировать бывший завод Ilva, ныне принадлежащий Arcelor Mittal, поскольку новый собственник не может подтвердить свои гарантии по сохранению численности персонала (на заводе ранее работали 15 тысяч человек) и продолжению работы предприятия в полном объёме.