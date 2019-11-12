Сеул, , 20:03 — REGNUM Южная Корея вернула себе первое место в мире по объёму заказов на строительство кораблей. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на британский аналитический центр Clarkson Research Services.

По итогам октября, отечественные производители во главе с Hyundai Heavy получили заказы на строительство 17 кораблей общей массой 1,3 млн компенсированного валового регистрового тоннажа (CGT), или 86% всех мировых заказов за указанный период. Октябрь стал первым месяцем в истории страны, когда объём заказов превысил 1 млн CGT. По итогам 10 месяцев 2019 года Южная Корея также удерживает лидерство с заказами на 16 млрд долларов, или 6,95 млн CGT; на втором месте расположился Китай с портфелем заказов на 13,6 млрд долларов и 6,1 млн CGT.

Эксперты также обращают внимание на лидерство Южной Кореи на рынке танкеров СПГ, главными производителями которых являются Hyundai Heavy и Samsung Heavy.