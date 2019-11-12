Москва, 12 ноября 2019, 18:30 — REGNUM Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей из-за огромного объёма работ, который ему предстоит провести, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Однако, как подчеркнул Делягин, когда это «что-то» находится в постоянном процессе изменений, осуществить ещё одно дополнительное изменение, которое не будет конфликтовать с тем, что осуществляется уже сейчас, значительно более сложно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 года, так как у него пока нет такой технической возможности.
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