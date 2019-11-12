Москва, , 18:30 — REGNUM Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей из-за огромного объёма работ, который ему предстоит провести, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Сбербанк, помимо того, что он самый инновационный, — он ещё и самый большой. Если есть банки, которым для подключения к Системе быстрых платежей, достаточно поставить два терминала, то Сбербанку, если я правильно понимаю, нужно поставить их несколько десятков тысяч. И это принципиально другой объём работ, — сказал Делягин. — Банк может быть сколь угодно инновационным, но инновации усложняют внутреннюю структуру работы. И если нам говорят, что Сбербанк переживает непрерывный поток инноваций, то это означает, что там непрерывно и постоянно всё меняется. Когда у меня есть что-то устоявшееся, я могу это изменить волевым способом».

Однако, как подчеркнул Делягин, когда это «что-то» находится в постоянном процессе изменений, осуществить ещё одно дополнительное изменение, которое не будет конфликтовать с тем, что осуществляется уже сейчас, значительно более сложно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 года, так как у него пока нет такой технической возможности.

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