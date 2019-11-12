Москва, , 17:52 — REGNUM Добыча российской нефти не сможет обойтись без роста стоимости, так как легкодоступные месторождения сырья уже истощились. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил главный стратег компании «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco назвала добычу российской нефти одной из самых дорогих в мире. При этом ранее в правительстве РФ уже заявляли о том, что себестоимость добычи нефти составляет 25 долларов за баррель, а все остальное — налоги, однако в скором времени нефтяники собираются осваивать более дорогие месторождения нефти.

«Данные по себестоимости добычи нефти в России сильно разнятся — указываются цифры от 5 до 20 долларов за баррель. Для сравнения: в Саудовской Аравии стоимость добычи барреля нефти составляет в среднем 10 долларов, в Норвегии — около 20 долларов, в США эта цифра может доходить до 35 долларов за баррель», — заявил Александров.

По его словам, цена зависит от доступности запасов и технических издержек.

«Широкий диапазон цен на добычу нефти в РФ объясняется разницей в условиях разработки на каждом месторождении. Так, минимально (10 долларов за баррель) стоит нефть, добываемая на старых месторождениях с большими запасами. 20 долларов стоит баррель, добытый в труднодоступных местах и на шельфе. Если прибавить к этим цифрам средние затраты на поддержание инфраструктуры по добыче (5−10 долларов) и на транспортировку (5 долларов), то получится, что в среднем российская нефть стоит 25 долларов за баррель», — подтверждает оценки правительства РФ Александров.

При этом он уточняет, что речь идёт о легкодоступной нефти. Если же говорить про труднодоступные запасы, то затраты на добычу могут превышать среднюю стоимость барреля на рынке.

«В ближайшей перспективе стоимость добычи нефти в РФ будет расти — по разным оценкам, на 30−35% уже к следующему году. Причин для этого много, но главными являются истощение легкодоступных месторождений и рост необходимых инвестиций. Соответственно, ежегодно доходность добычи нефти будет снижаться примерно на 1−2% в год, а это скажется на экономике всей страны», — считает Александров.