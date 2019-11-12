Симферополь, , 17:04 — REGNUM Из-за жаркой погоды в некоторых водохранилищах Крыма существенно снизился уровень воды. Об этом 12 ноября журналистам сообщил вице-премьер крымского правительства — министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

По его словам, из-за установившейся засухи в некоторых регионах полуострова пересохли реки.

«Это привело к тому, что в некоторых водохранилищах снизился объём воды более чем на половину, а где-то и больше», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымских синоптиков в Симферополе 10 ноября был побит абсолютный температурный максимум, который составил 27,1 градусов тепла.

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