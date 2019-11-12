Воронеж, , 16:11 — REGNUM Правительство Воронежской области утвердило величину прожиточного минимума на душу населения на третий квартал 2019 года, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на постановление губернатора, опубликованное на портале официального опубликования нормативных правовых актов. Документ был подписан 8 ноября.

Согласно документу, величина прожиточного минимума населения в Воронежской области на третий квартал в расчёте на душу установлена в размере 9 тыс. 390 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составил 10 тыс. 221 рубль, для пенсионеров — 7 тыс. 897 рублей, для детей — 9 тыс. 267 рублей.

По сравнению со вторым кварталом 2019 года прожиточный минимум на душу населения в регионе снижен на 20 рублей, при этом для отдельных категорий, напротив, увеличен: для трудоспособного населения — на 81 рубль, для пенсионеров — на 187 рублей, для детей — на 291 рубль.

Показатель прожиточного минимума применяется для оценки уровня жизни населения, при установлении минимального размера оплаты труда. Также показатель применяется при разработке программ социальной политики, формировании бюджета области.