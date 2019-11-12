Москва, , 15:25 — REGNUM С 2021 года московское метро будут проектировать с помощью технологий информационного моделирования (BIM-технологий). Об этом 12 ноября сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как отметил заммэра, недавно было заключено соглашение с компанией CRCC (China Railway Construction Corporation) об обмене опытом в сфере информационных технологий. За 2020 год Москва планирует перейти на BIM-технологии в сфере строительства метрополитена.

Хуснуллин добавил, что CRCC имеет большой опыт в работе с технологиями информационного моделирования. Компания также разработала качественное и современное программное обеспечение для этих целей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что метростроители Москвы и Китая создадут совместное предприятие для проектов в других странах.

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