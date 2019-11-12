Майминский район, Алтай, , 14:29 — REGNUM Майминская электростанция стала первой в Сибири солнечной электростанцией с дистанционным управлением из диспетчерского центра оператора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Хевел», выступающей инвестором проекта. Система дистанционного управления режимами работы СЭС была введена после завершения опытного периода в промышленную эксплуатацию.

«Дистанционное управление активной и реактивной мощностью электростанции увеличивает скорость реализации управляющих воздействий по приведению параметров электроэнергетического режима энергосистемы в допустимые пределы при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме», — отметили в компании.

По мнению инвесторов, это также стало ещё одним шагом на пути к цифровизации энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, в недалёком будущем Алтай может полностью перейти на «зелёную» энергетику и перестать зависеть от поставок из соседнего Алтайского края. Предполагается, что суммарный объём инвестиций в солнечную энергетику республики составит около 20 млрд рублей.

В ближайшие месяцы здесь также планируется ввести в эксплуатацию две СЭС — Усть-Коксинскую и Чемальскую установленной мощностью 40 и 10 МВт соответственно.

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