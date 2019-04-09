На солнечную энергетику Алтая планируют потратить 20 млрд руб. инвестиций

Горно-Алтайск, , 13:10 — REGNUM В обозримом будущем Республика Алтай может перейти на полное энергообеспечение за счет «зеленых» технологий и перестать зависеть от соседнего Алтайского края. Такой вывод можно сделать из официальной информации республиканских властей, опубликованной сегодня, 9 апреля, по итогам встречи врио губернатора Олега Хорохордина и председателя совета директоров компании «Ренова», президента Фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, на которой обсуждалось развитие солнечной генерации в Республике Алтай.

Говоря об актуальности данной темы, глава региона отметил, что долгое время Республика Алтай вообще не имела собственной генерации.

«Вся электроэнергия поступала сюда по воздушным линиям из соседнего Алтайского края. В первую очередь это влияло на качество электроснабжения — из-за одного упавшего на провода дерева без электроэнергии мог оказаться практически весь регион», — пояснил Олег Хорохордин.

По его словам, существенной является угроза дефицита энергомощностей: к электросетям невозможно подключить новых крупных потребителей. Именно поэтому в ходе встречи был поднят вопрос строительства ещё двух солнечных электростанций суммарной мощностью 50 МВт в Шебалинском и Усть-Коксинском районах по 25 МВт каждая. В случае, если проект будет реализован, суммарный объем инвестиций в солнечную энергетику Алтая составит около 20 млрд рублей.

Напомним, сейчас в республике возводятся ещё три солнечных станции мощностью 65 МВт (Онгудайский, Чемальский и Усть-Канский районы). Планируется, что они начнут отпуск электроэнергии в единую сеть уже в 2019 году. Олег Хорохордин не исключил, что благодаря развитию возобновляемой энергетики Республика Алтай в перспективе до 2020 года сможет перейти на полное энергообеспечение за счет «зеленых» технологий.

Напомним, Республика Алтай стала первым в России регионом, в котором создана отрасль возобновляемой энергетики. Инвестором проекта выступает ГК «Хевел», крупнейшими акционерами которой являются компании «Ренова» (46%) и «Реам менеджмент» (54%). В 2018 году выработка электроэнергии пятью солнечными станциями Республики Алтай по сравнению с данными 2017 года выросла в 1,8 раза и составила 46 883 тыс. кВт/ч.

В начале апреля 2019 года в регионе были запущены две солнечные электростанции — первая очередь Ининской СЭС мощностью 10 МВт и третья очередь Майминской СЭС мощностью 5 МВт. Сейчас в Республике Алтай построены уже восемь солнечных электростанций совокупной мощностью 55 МВт суммарным объемом инвестиций более 6,5 млрд рублей.

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