Брянск, , 13:52 — REGNUM Более 11 тысяч тонн различной продукции животного происхождения экспортировали в страны дальнего и ближнего зарубежья брянские предприятиями с начала 2019 года. Отправка груза проходила под контролем Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям и в соответствии с ветеринарными требованиями стран-импортёров, сообщили 12 ноября в пресс-службе ведомства.

В страны Европы, Азии и Ближнего Востока отправляют мясо крупного рогатого скота, жир говяжий, мясо птицы, животные субпродукты, шкуры КРС, технический жир. Кроме полуфабрикатов на экспорт отправили 308 голов крупного рогатого скота. При этом предприятия Брянской области впервые осуществили прямые поставки животноводческой продукции и животных в Словению, Китай, Швецию, Мозамбик и Туркменистан. Молочная продукция экспортировалась на территорию Украины.

По сравнению с 2018 годом экспорт продукции увеличился — с января по сентябрь 2018 года в страны дальнего и ближнего зарубежья было отправлено около восьми тысяч тонн различной продукции животного происхождения.