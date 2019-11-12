Симферополь, 12 ноября 2019, 12:59 — REGNUM В Крыму увеличат количество программ господдержки ряда отраслей, с 35 до 40. Об этом 12 ноября на заседании президиума Госсовета РК сообщил вице-премьер крымского правительства — министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер крымского правительства — министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин сообщил о том, что в Крыму увеличат площадь посадок эфиромасличной розы и откроют завод по переработке эфиромасличного сырья.
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