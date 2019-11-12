Ростов-на-Дону, 12 ноября 2019, 11:36 — REGNUM Из бюджета Ростовской области выделено 16,8 млн рублей на оказание автоуслуг в декабре 2019 года. Это следует из электронного аукциона, размещённого на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.
Заказчиком выступает министерство транспорта Ростовской области. «Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включённые в другие группировки», должны быть оказаны в декабре 2019 года.
В перечень предоставляемого автотранспорта включены десять легковых машин, автомобиль «Лаборатория», фургон цельнометаллический, микроавтобус и два автобуса.
ИА REGNUM напоминает, что ранее подведомственное правительству Ростовской области государственное автотранспортное унитарное предприятие объявило о закупке 11 новых автомобилей общей стоимостью почти 24 млн рублей.
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