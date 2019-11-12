Барнаул, , 10:11 — REGNUM Бийск — второй по величине город Алтайского края — в условиях объявленного городскими властями режима ЧС в срочном порядке решает проблему накопившегося мусора. Как пояснил корреспонденту информационного агентства Regnum пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев, к настоящему времени в городе уже избавились от двух из семи свалок, вывезено более 40 тонн отходов. В работе задействованы погрузчик, пять единиц грузовой техники и десять человек.

Переработка мусора Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проблему с мусором решат в течение трех дней. Всего планируется очистить семь площадок, по которым и был объявлен режим ЧС, расположенных в переулках Дружный, Донской, уна лицах Горно-Алтайской, Разина и Лермонтова. Вывезти весь объем скопившегося мусора планируется в течение трех рабочих дней — до 13 ноября включительно», — пояснил Дмитрий Негреев. Известно, что средства на данные цели выделены из местного бюджета.

Напомним, взаимные экономические претензии обслуживающего бийскую зону регоператора («Спецобслуживание-Центральное») и распорядителя бийского полигона ТБО («Спецобслуживание плюс») привели к тому, что властям Бийска пришлось вводить режим ЧС. Второй по величине город Алтайского края, наукоград, стал зарастать мусором после ограничения въезда мусоровозов на городской полигон ТБО.

Что касается непосредственно самих разногласий между предприятием, обслуживающим полигон, и мусорным операторам, то алтайские власти отмечают:

«В настоящее время администрацией Бийска, министерством строительства и ЖКХ края, руководством регоператора и полигона прорабатывается вопрос о дальнейших действиях и разрешению сложившейся ситуации. До конца недели планируется проработать данный вопрос с участием прокуратуры края. После проверки законности действий владельцев полигона, регоператора и муниципалитета будет принято соответствующее решение с учетом позиции надзорного органа».

Судя по принятым судебным решениям, копии которых передал в редакцию ИА REGNUM глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк, ситуация действительно сложилась весьма непростая и разбирательства будут такими же:

«Попытка лишить лицензии оператора полигона в суде со стороны Росприроднадзора не привела к результату. При этом не была инициирована проверка законности решения администрации Бийска по заключению нового договора аренды на полигон, без проведения процедуры публичных торгов со «Спецобслуживание плюс». При том, что именно с этим юрлицом администрация Бийска и прокуратура края ранее практически два года судились в арбитраже по возврату в муниципальную собственность этого полигона. Считаем что вопрос законности очередной передачи полигона в аренду администрацией Бийска должен стать предметом проверок прокуратуры и Следственного комитета». Сергей Войтюк

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 г. почти все регионы России перешли на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. По оценке главы регионального министерства природных ресурсов Владимира Попрядухина, для того чтобы она заработала, требуются огромные средства — около четырёх млрд рублей, источник которых неизвестен.

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