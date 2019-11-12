Барнаул, 12 ноября 2019, 10:11 — REGNUM Бийск — второй по величине город Алтайского края — в условиях объявленного городскими властями режима ЧС в срочном порядке решает проблему накопившегося мусора. Как пояснил корреспонденту информационного агентства Regnum пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев, к настоящему времени в городе уже избавились от двух из семи свалок, вывезено более 40 тонн отходов. В работе задействованы погрузчик, пять единиц грузовой техники и десять человек.
«Проблему с мусором решат в течение трех дней. Всего планируется очистить семь площадок, по которым и был объявлен режим ЧС, расположенных в переулках Дружный, Донской, уна лицах Горно-Алтайской, Разина и Лермонтова. Вывезти весь объем скопившегося мусора планируется в течение трех рабочих дней — до 13 ноября включительно», — пояснил Дмитрий Негреев. Известно, что средства на данные цели выделены из местного бюджета.
Напомним, взаимные экономические претензии обслуживающего бийскую зону регоператора («Спецобслуживание-Центральное») и распорядителя бийского полигона ТБО («Спецобслуживание плюс») привели к тому, что властям Бийска пришлось вводить режим ЧС. Второй по величине город Алтайского края, наукоград, стал зарастать мусором после ограничения въезда мусоровозов на городской полигон ТБО.
Что касается непосредственно самих разногласий между предприятием, обслуживающим полигон, и мусорным операторам, то алтайские власти отмечают:
Судя по принятым судебным решениям, копии которых передал в редакцию ИА REGNUM глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк, ситуация действительно сложилась весьма непростая и разбирательства будут такими же:
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Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 г. почти все регионы России перешли на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. По оценке главы регионального министерства природных ресурсов Владимира Попрядухина, для того чтобы она заработала, требуются огромные средства — около четырёх млрд рублей, источник которых неизвестен.
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