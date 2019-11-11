Бийск, Алтайский край, , 13:45 — REGNUM В городе Бийске Алтайского края ввели режим ЧС из-за мусора на фоне споров полигона и регоператора. Бийск стал зарастать мусором после ограничения въезда мусоровозов на городской полигон ТБО.

Уборка мусора Бийск.рф

Об объявлении режима ЧС в связи с неблагоприятной экологической ситуацией 11 ноября сообщила первый заместитель главы города Ирина Ломоносова.

«В городе скопились кучи мусора, которые не вывозятся регоператором, и управляющие компании также не предпринимают меры по его вывозу», — цитирует Ломоносову «Бийский рабочий».

Городские власти придерживаются мнения, что введённые полигоном ограничения не являются «объективной причиной для невывоза мусора с территории города». Спор между двумя хозяйствующими субъектами на сегодняшний день разрешается в судебном порядке.

По информации издания, причина мусорного коллапса — взаимные экономические претензии обслуживающего бийскую зону регоператора («Спецобслуживание-Центральное») и распорядителя бийского полигона ТБО («Спецобслуживание плюс»).

В конце 2018 года стороны заключили договор по приёму и размещению ТКО, однако до сих пор спорят, верно ли он прописан. В марте 2019 года дело ушло в краевой Арбитражный суд.

Каждое из предприятий по-своему оценивает стоимость услуг по захоронению мусора. В частности, «Спецобслуживание плюс» выставляет счета исходя из коэффициента сжатия 4, а в «Спецобслуживании-Центральное» эту цифру считают завышенной и просят пересчитать стоимость своих услуг исходя из коэффициента 2,27.

У регоператора перед полигоном сложилась задолженность, правда, стороны называют разную её цифру, так как каждая руководствуется своими подсчётами. На полигоне свои услуги с января по октябрь текущего года оценили в 20 млн рублей. Регоператор, по данным полигона, готов признать задолженность менее 7 млн рублей.

Кроме того, полигон просчитал, сколько мусоровозов необходимо в Бийске для вывоза бытового мусора горожан — 20 в день. В свою очередь, в «Спецобслуживании плюс» считают, что необходимо 40 машин.

Тем временем город продолжает зарастать свалками. По информации управляющих компаний, на сегодняшний день мусоровозы в лучшем случае вывозят две трети от накапливаемого мусора, треть ежедневно оседает у городских контейнерных площадок.

Новое заседание краевого суда назначено на 19 ноября. На нем могут рассмотреть ходатайство сторонних экспертов — нанятой барнаульской аудиторской компании «Лифо-Аудит».

»То, что полигон просит плату за въезд 21-й и последующей машин, — не является основанием невывоза мусора из города Бийска», — подчёркивает Ирина Ломоносова.

Управление ЖКХ просят заключить контракты на проведение работ по уборке мусора с территорий. Также теперь управление при заключении контрактов на уборку мусора будет предпринимать меры по замеру вывезенных объёмов отходов. Управляющим компаниям рекомендовали составлять акты осмотра мест накопления отходов, ежедневно оформлять акты о нарушениях обращения с коммунальными отходами.

Мэрия указала на недочёты в работе регоператора. А представители полигона опасаются, что при введённом режиме ЧС под предлогом недопущения экологической катастрофы «Спецобслуживание плюс» могут лишить права распоряжения бийским полигоном и передать его в пользование регоператору. «БР» уточняет, что ранее региональный оператор настаивал на лишении бийского полигона лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы в Алтайском крае заработала новая схема по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, требуются огромные средства — около четырёх млрд рублей, источник которых не известен. Такой вывод можно сделать из появившихся ранее в местных СМИ слов главы регионального министерства природных ресурсов Владимира Попрядухина.

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