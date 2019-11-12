Москва, , 09:57 — REGNUM После внутридневных колебаний котировки нефти 11 ноября вернулись на исходные позиции и закрылись немногим выше отметки $62 за баррель. В ходе попыток снижения Brent встретила локальную поддержку в виде 100-дневной скользящей средней, которая преградила путь на юг, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«По сути, неоднозначная динамика нефти отражает общую ситуацию на мировых рынках, где с начала недели воцарилась неопределенность после заявлений Трампа, который опроверг достижение договоренностей об отмене взаимных пошлин с Китаем.

И до тех пор, пока ситуация не прояснится, рассчитывать на более устойчивый рост котировок не стоит. В этом контексте особенный интерес привлечет выступление 12 ноября президента США Дональда Трампа, который может пролить свет на текущее положение дел в торговом споре.

В более широкой перспективе поведение нефтяных цен будет во многом зависеть от сигналов со стороны ОПЕК. По мере приближения декабрьского саммита участники рынка будут чувствительно реагировать на любые намеки производителей, которые пока не демонстрируют желания увеличивать масштабы ограничения добычи, и это один из факторов, ограничивающих потенциал роста Brent на данном этапе.

С технической точки зрения в центре внимания остается отметка $62 за баррель. 12 ноября на утренних торгах котировки удерживаются над этим уровнем, но в ближайшие дни Brent еще предстоит подтвердить его пробой, поскольку обстановка в сырьевом сегменте остается неоднозначной и нестабильной», — пояснил эксперт.

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