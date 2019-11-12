Москва, , 09:52 — REGNUM Начало недели на финансовых рынках ознаменовалось прекращением оптимизма от сообщений о близком подписании торгового соглашения Китая ми США и даже отказа от ранее введённых взаимных повышенных пошлин на импорт, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Опровержение отмены тарифов сделал президент США Дональд Трамп. Это остановило рост цен рисковых активов, к которым относится и рубль. Поэтому доллар к рублю поднялся в начале недели почти к 64 руб., после снижения в первых числах ноября до 63,20 руб. и находится сейчас в равновесном положении.

В то же время и нефтяные цены достаточно стабильны в последние дни в районе $62−63 за баррель Brent, и поэтому мало воздействуют на российскую валюту. Курс доллара на валютном рынке также не проявляет активной динамики.

Сегодня, 12 ноября, ожидается выступление Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, которое может повлиять на отношение инвесторов к ситуации.

Исходя из указанных факторов, наиболее вероятный диапазон движения курса рубля на 12 ноября — 63,40 — 64,20 руб./доллар», — считает эксперт.

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