Москва, , 08:53 — REGNUM За период с января по сентябрь 2019 года на вторичном авторынке России было перепродано 87 863 машины немецкой марки Opel, что на 4,4% меньше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Сообщается, что самой востребованной моделью среди подержанных автомобилей немецкого бренда стала Opel Astra. За прошедшие три квартала 2019 года в России были перепроданы 45 902 экземпляра этого компактного авто — это на 3,5% ниже уровня продаж прошлого года.

На втором месте модельного рейтинга — Opel Corsa, которую купили 12 228 автолюбителей на вторичном авторынке России. Этот результат на 4,6% меньше по сравнению с прошлогодним.

Opel Vectra также ушла в «минус». За январь-сентябрь 2019 года было продано 7 690 автомобилей с пробегом (-10,4%). Кроме того, за этот же период было перепродано 5 868 Opel Zafira (-1,7%), 3 465 Opel Mokka (+5%), 2 952 Opel Antara (-0,1%), 2852 Opel Insignia (-8%), 2483 Opel Meriva (-3,5%), 1913 Opel Omega (-11%) и 820 Opel Frontera (-13%).

Напомним, в конце октября 2019 года в сеть попали снимки обновленного Opel Insignia, который будет представлен только на следующий год.

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