Петропавловск-Камчатский, , 05:27 — REGNUM Население ДФО состоит преимущественно из прекрасной половины человечества. В этом Дальний Восток не отличается от остальных регионов России. В среднем по стране женщин 53,77%, мужчины, соответственно, в меньшинстве. Тем не менее, на Дальнем Востоке есть два региона, где мужского населения либо незначительно больше, чем женского, либо мужчин и женщин почти поровну, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Россия вымирает? Как преодолеть катастрофу — трансляция

Так, на Чукотке, по данным Российской газеты, мужское население составляет 50,11% от общего числа жителей. На Камчатке мужчин ненамного меньше, чем женщин — 49, 57%. В остальных регионах, как ДФО, так и целом по России, женщин примерно на 6% — 10% больше, чем мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России четвёртый год подряд фиксируется естественная убыль населения. Она уже не компенсируется ни рождаемостью, которая падает, ни миграционным притоком.