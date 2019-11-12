Рига, , 00:18 — REGNUM Комиссия Сейма по бюджету и налогам сегодня полностью закончила работу на бюджетом 2020 и направила документ для окончательного утверждения парламентом Латвии, написал портал NRA

Депутаты правящей коалиции отклонили все поправки оппозиции. Было принято решение все средства от дополнительного финансирования направить на повышение заработной платы медиков. Парламент, в последнем чтение, будет рассматривать бюджет 13 и 14 ноября.

Согласно проекту консолидированные доходы бюджета составят 9,89 млрд евро, расходы 10 млрд. 35% всех расходов, или 3,513 млрд евро будут направлены на социальные нужды.