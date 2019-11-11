Москва, , 21:40 — REGNUM Опыт Западной Европы в очередной раз доказывает, что консерватизм, религиозные скрепы и патриархальное общество не приводит к повышению рождаемости, а наоборот, снижает ее — и РФ, как части Европы, следовало бы сделать соответствующие выводы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Ситуация с демографией РФ сегодня катастрофическая — по официальным данным, население уменьшается четвертый год подряд. Это отмечают и обычные граждане, показал опрос ИА REGNUM. Так, в большинстве семей сегодня не больше двух детей, что не способствует приросту населения.

«Рождаемость в РФ сегодня ниже, чем в западных странах, и это надо понимать. При этом в Западной Европе оно тоже разное и наиболее высокий суммарный коэффициент рождаемости имеют северные страны — Норвегия, Швеция, Исландия, Дания. То есть там, где работают серьезные социальные программы, там и наиболее высокая рождаемость», — отмечает Шеин.

При этом наиболее низкая рождаемость сегодня отмечена в патриархальных странах Европы — православных Болгарии, Румынии и Сербии и католических Польше, Италии, Испании и Португалии.

«То есть, там, где традиционная семья, где женщина имеет второстепенное значение, где осуждаются внебрачные дети — там самое катастрофичное будущее. Консерватизм в буквальном смысле слова уничтожает нацию. И вся эта демагогия по поводу традиционной семьи, традиционных ценностей, религии как скреп — она как раз очень наглядным образом ведет за собой снижение рождаемости», — заявил Шеин.

По его словам, на примере Европы российским властям следует оценить ситуацию и сделать выводы.

«РФ — часть Европы, пусть не западной, но восточной, и Европа показывает нам яркую иллюстрацию. То есть для повышения рождаемости надо содержательно финансировать соответствующую программу», — отметил Шеин.

В России уже был подобный опыт, напомнил парламентарий. Так, значительные вливания средств в демографическую программу на Сахалине привели к тому, что коэффициент рождаемости вырос с 1,5 до 2 в течение пяти лет. Другими словами, в регионе за пять лет на одну женщину стало по два ребенка. Такая программа могла бы быть распространена на всю РФ, что обеспечило бы стране хотя бы сохранение уровня населения на текущих отметках.

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