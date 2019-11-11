Нью-Дели, , 21:31 — REGNUM Глава крупнейшей нефтеперерабатывающей корпорации Индии Indian Oil Corporation Санджив Сингх заявил о намерении начать закупать нефть у России. Об этом 11 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Санджив Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Indian Oil Corporation рассматривает возможности импорта российской нефти. По словам индийского предпринимателя, данные меры позволят диверсифицировать список поставщиков нефти в Индию, что позитивно скажется на энергетической безопасности страны.

Напомним, что Индия занимает третье место в мире по объёмам импорта нефти. Около 60% всей потребляемой нефти поступают в южноазиатское государство из стран Ближнего Востока.