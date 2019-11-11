Ашхабад, , 16:36 — REGNUM За минувшую неделю в ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении иностранные бизнесмены заключили 36 контрактов с туркменскими предприятиями на общую сумму в $42 млн 70 тысяч (около 2,7 млрд рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Участие в торговых операциях приняли предприниматели из России, Киргизии, Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Коммерсанты пожелали приобрести туркменское авиатопливо, сжиженный газ, базовое масло, а также ковры и хлопчатобумажную пряжу.

Местные предприниматели в этот раз в торгах туркменской биржи участие не приняли.