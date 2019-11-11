Москва, , 14:03 — REGNUM Законопроект об отмене внутрибанковского роуминга Госдума обсудит в первом чтении на заседании 12 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Правительство РФ предложило отказаться от взимания комиссии за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка.

Предполагается установить, что «размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств физическими лицами с их банковских счетов на банковские счета иных физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

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