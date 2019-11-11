Москва, , 13:49 — REGNUM Траты на сотовую связь в России должны вырасти с 2020 года, но пользователи мобильных телефонов ощущают рост расходов уже сейчас, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя повышение цен на цен на сотовую связь.

«Внутренние расходные статьи мобильных операторов увеличиваются в этом году, например, на фоне исполнения «закона Яровой», обязывающего соответствовать требованиям антитеррористического пакета законодательных актов, и ряда других издержек. В связи с этим компании начинают перекладывать часть финансовой нагрузки на плечи граждан.

Помимо этого, отмена платы за роуминг, состоявшаяся в России в этом году, лишила сотовые компании части дохода. Логично предположить, что «добрать» прибыль операторы постараются через карман потребителя.

В частности, осенью стало заметно подорожание архивных тарифов, таким образом операторы стимулируют пользователей к переходу на более современные пакеты услуг, удобные компаниям.

Предполагается, что в среднем услуги связи в 2020 году подорожают на величину до 10% — вырастет в цене тариф на электричество и иные ресурсы, увеличится плата за аренду у сотовых компаний.

В этом году не рос курс доллара, и это позволяло компаниям не тратиться сверх запланированного на оборудование и комплектующие, которые стандартно закупаются за валюту. Но эти расходы в следующем году тоже будут «зашиты» в базовые тарифы.

Пока непонятно, правда, это 10% повышения включают в себя осеннюю «репетицию» роста трат или нет. Скорее всего, да. И тогда суммарно расходы граждан РФ на сотовую связь расширятся заметнее. Официальная инфляция, правда, этого традиционно не заметит», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году эксперты прогнозируют рост тарифов на сотовую связь в России.

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